BFMTV: Ле Пен признала поражение на президентских выборах во Франции

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В российском генконсульстве в Нью-Йорке приняли решение усилить меры безопасности, заявил исполняющий обязанности генерального консула Вячеслав Славкин. Он уточнил, что это связано с участившимися антироссийскими акциями, которые проходят у здания диппредставительства РФ, пишет РИА Новости. Ранее Славкин рассказал, что в адрес сотрудников дипломатической миссии поступают телефонные звонки и письма с угрозами.

Да — в связи с тем, что у нас ежедневно практически проходят небольшие антироссийские выступления у здания консульства, — ответил Славкин на вопрос журналистов касательно вопросов безопасности. С его слов,...