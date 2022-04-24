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BFMTV: Ле Пен признала поражение на президентских выборах во Франции

21:26, 24 апреля 2022
BFMTV: Ле Пен признала поражение на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Кандидат на пост президента Франции депутат парламента Марин Ле Пен признала поражение на выборах. Она отметила, что не отчаивается и «не сожалеет» о неудаче. Ле Пен также заявила о намерении продолжить политическую карьеру, пишет BFMTV.

Я буду продолжать выполнять свои обязательства и никогда не брошу французов, — высказалась Ле Пен.

По данным газеты Le Monde, действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 58,20% голосов избирателей. За Ле Пен проголосовали 41,80% французов. Общее число участников голосования достигло 71,80% от общего числа жителей Франции.

Ранее в Bloomberg заявили, что избрание лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на президентских выборах приведёт к экономическому обвалу Европы. Отмечается, что падение рынков при таком исходе будет хуже, чем во время выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Опрошенные агентством эксперты считают, что, несмотря вероятную победу на выборах действующего французского главы Эммануэля Макрона, рынки недооценивают риск неожиданности.

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