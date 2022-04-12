На Украине находятся элитные британские подразделения SAS и бойцы спецназа США, сообщает репортёр французской газеты Le Figaro Жорж Мальбруно. Он, ссылаясь на источник, добавил, что они приехали в страну, когда началась специальная военная операция России.

Издание отмечает, что на Украине пребывают военнослужащие Особой воздушной службы Великобритании и бойцы 1-го оперативного подразделения сил спецназа США «Дельта».

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что иностранные специалисты провели инструктаж для членов украинских диверсионно-разведывательных групп. Он добавил, что сборы проходили с 4 по 7 апреля.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщал, что Киев под руководством спецслужб Великобритании готовит новые постановочные провокации для обвинения ВС России в жестоком отношении к населению Украины. Он также заявил, что прибывшая на Украину группa французских военных и жандармов попытается скрыть военные преcтупления со стороны Киева и сфабриковать обвинения против Воoружённых сил России.

В начале апреля в иностранных СМИ распространились снимки и видео из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг утверждения о причастности российских военных к ситуации в Буче. По его словам, изображения, которые российская сторона получила в своё распоряжение, оказались результатом «организованной фальсификации». Представитель Кремля заверил, что российская армия не атакует мирных жителей Украины.