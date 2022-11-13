Le Figaro: Киев взбесился призывами лидеров стран к переговорам с Россией Le Figaro: призыв лидеров стран Южного полушария к мирным переговорам с Москвой взбесил Киев

Фото: Mika Savolainen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Альберто Фернандес

Призывы глав стран Южного полушария к переговорам с Россией привел Украину в ярость, сообщает французская газета Le Figaro. В статье напомнили, что президент Аргентиты Альберто Фернандес призвал начать «переговоры для достижения мира», заверив, что страны Латинской Америки также готовы в них участвовать.

Согласно информации газеты, лидеры разных стран на Парижском форуме почти единогласно заявил, что ситуация на Украине напрямую отражается на странах Южного полушария, поэтому российско-украинский конфликт нельзя назвать сугубо региональным.

Важно снова ценить слово «мир», даже когда мы можем подумать, что требовать мира наивно, потому что «нет ничего более революционного, чем требовать мира», — приводит издание слова аргентинского президента.

В статье говорится, что Киев также возмутило неожиданное заявление начальника Генштаба США Марка Милли, который также призвал Украину и Россию к переговорам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе СВО. Глава государства при этом указал на то, что обязательным условием также является «уважение к Уставу ООН».

Представитель МИД России Мария Захарова при этом заявила, что Москва и Киев не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года, после того как украинская сторона не ответила на предложения РФ. Дипломат подтвердила, что вокруг темы переговоров ведется много толков, однако они не несут конструктивного характера.