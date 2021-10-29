Лаврова обвинил в едкости бывший главком НАТО

Адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова и назвал их «едкими». Он добавил, что НАТО не следует исключать из поля зрения Москву, отношения с которой ещё можно восстановить при определённых условиях. Соответствующая статься появилась в издании Bloomberg.

Речь идёт о заявлении Лаврова, что Россия с 1 ноября приостановит работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом в ответ на действия организации. По словам министра, натовцам следует обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них «возникнут какие-то экстренные дела».

Стратегия «остерегаться медведя» — та причина, по которой НАТО был сформирован после Второй мировой войны, должна оставаться приоритетной и сейчас, — сказал Ставридис.

При этом бывший военный отметил, что Альянс не может позволить себе роскошь полностью игнорировать действия Москвы.

Ранее завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что личная встреча президента Владимира Путина с его финским коллегой — это сигнал, что Россия не представляет никакой военной угрозы. При этом уточняется, что данный сигнал предназначен не только для населения Финляндии и России, но и для Брюсселя.