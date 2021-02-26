Лаврова обеспокоила активность террористов в Афганистане

https://static.news.ru/photo/6cf3e32e-782d-11eb-a33b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена нестабильной обстановкой в Афганистане.

На пресс-конференции по итогам переговоров со своим афганским коллегой Ханифом Атмаром глава МИД РФ отметил, что «Исламское государство» (ИГ, запрещённая в России террористическая организация) пытается использовать Афганистан для проникновения в другие государства Центральной Азии.

Наблюдается и эскалация, мы едины в том, что существенным фактором деградации положения дел в Афганистане является группировка ИГ, которая нацелена на укрепление своего влияния, в том числе в северных провинциях Афганистана с прицелом на превращение этой территории в плацдарм для экспансии в государства Центральной Азии, — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему она считает необходимым присутствие немецких солдат в Афганистане. По словам канцлера, преждевременный вывод военных может поставить под удар местные силы безопасности. В то же время Вашингтон решил не спешить выводить войска из центральноазиатской страны. Глава Пентагона Ллойд Джеймс Остин заявил, что Штаты изучают своё соглашение с запрещённым в России движением «Талибан». Американцы хотят определить, придерживались ли обе стороны его условий, писал NEWS.ru.