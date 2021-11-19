Лавров выразил уверенность в проведении трёхсторонней встречи по Карабаху

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об уверенности проведения трёхсторонних контактов по ситуации на армяно-азербайджанской границе. На совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ Анн Линде он вновь подтвердил позицию Кремля, который ранее отмечал необходимость согласия и готовности сторон к новой встрече.

Для достижения консенсуса нужно, чтобы все вовлечённые стороны согласились с этим. Я уверен, что такая встреча состоится, — сказал Лавров.

Линде в свою очередь отметила, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпринимают все усилия в вопросах наращивания доверия между сторонами и пытаются обеспечить достижение устойчивого соглашения. Она также высоко оценила роль российской стороны в вопросах установления режима прекращения огня.

Мы пытаемся использовать все доступные инструменты для разрешения конфликта между Азербайджаном и Арменией. Это то, над чем мы работаем совместно с российской стороной, — сказала Линде.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонняя встреча Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на каком-то этапе будет необходима. Однако для этого нужны согласие и готовность всех сторон.

Ранее Минобороны Армении заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Уточнялось, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.