Лавров заявил о выгоде Запада при «лающей на Россию» Украине

Западу выгодно держать Киев под контролем. Поэтому там и не реагируют на неонацистские настроения на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Он привёл в пример высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью официально заявил, что жителям страны, считающим себя русскими, «надо убираться в Россию».

Молчание Запада, конечно же, выдаёт его с головой. Значит, ему важно такую Украину держать под своим контролем, которая будет постоянно лаять на Россию, — заявил Лавров.

Зеленский в интервью одному из телеканалов до этого назвал большой ошибкой оставаться в Донбассе гражданам, которые считают себя русскими, и посоветовал им уезжать в Россию.

Ранее Лавров обвинил Киев в «словесной эквилибристике». По его мнению, Украина занимается чем угодно, кроме выполнения Минских соглашений — то считает Русь своим исконным названием, то называет её Крещение национальным праздником. Об этом министр сказал на выступлении в МГИМО.

Политик полагает, что украинский лидер таким путём пытается «искусственно сохранять и наращивать антироссийскую русофобскую риторику». Кроме того, по словам Лаврова, Зеленский, судя по всему, не видит других возможностей удерживать Запад на позиции поддержки украинской власти.