Лавров заявил о виновности Запада в госперевороте на Украине

https://static.news.ru/photo/1a4001d0-ba3b-11eb-b3f9-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Антиконституционный государственный переворот на Украине, который случился в 2014 году, был поддержан странами Запада. Об этом в ходе всероссийского марафона «Новое знание» заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале «Соловьёв Live».

По словам Лаврова, с Западом у России сейчас нехороший период в отношениях.

Они поддержали переворот на Украине в 2014 году. Хотя накануне были подписаны гарантии, достигнутые между тогдашним президентом Украины и оппозицией. Не прошло и 24 часов, оппозиция на них наплевала, — сказал руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров говорил, что в Москве позитивно оценивают предложение американского президента Джо Байдена о проведении встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор, в ходе которого глава Белого дома предложил провести встречу в третьей стране. Где она пройдёт, пока неизвестно. Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 мая заявил, что очные переговоры двух лидеров могут состояться в ближайшее время.