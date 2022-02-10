Лавров заявил о важности конкретной реакции Запада по вопросам безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил главе МИД Британии Элизабет Трасс о необходимости конкретной реакции Запада по вопросам гарантий безопасности. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров он отметил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу недопустимости расширения Североатлантического альянса.

Глава российского МИД сказал, что отношения России и Великобритании находятся на беспрецедентно низком уровне, но это, по его словам, происходит не по вине Москвы.

Конечно, отношения между Россией и Великобританией оставляют желать лучшего. Наверное, находятся на самой низкой отметке за многие-многие годы, — сказал Лавров.

Он подробно рассказал Трасс о ситуации с невыполнением Киевом Минских соглашений. Как отметил Лавров, Москва и Лондон по-разному трактуют минские договорённости.

Лавров добавил, что на встрече не обсуждались двусторонние отношения Москвы и Лондона. Резюмируя беседу с Трасс, министр разочаровался тем, что разговор получается «немого с глухим».

Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим, — подытожил Лавров.

Ранее Лавров подчеркнул, что в случае если Великобритания реально заинтересована в налаживании отношений, Россия ответит взаимностью. Он отметил, что нормализация отношений возможна лишь через равноправный диалог.