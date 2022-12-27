Лавров заявил о попытках Киева добиться прямого столкновения России и НАТО

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Киева добиться лобового столкновения России и НАТО посредством втягивания стран — членов блока в конфликт на Украине. В качестве примера российский министр привел инцидент с падением украинской ракеты на территории Польши, которую Киев пытался выдать за российскую, пишет ТАСС.

Режим пытается еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта в расчете на то, чтобы сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией России. Достаточно вспомнить провокацию 15 ноября с падением украинской ракеты ПВО на территории Польши, которую [президент Украины Владимир] Зеленский лживо пытался выдать за российскую, — заявил Сергей Лавров.

Вашингтону и Брюсселю на тот момент «хватило ума» не поддаться на это происшествие, отметил дипломат. Но инцидент продемонстрировал, что киевские власти не остановятся ни перед чем. При этом российская сторона не перестанет предупреждать западные страны об опасности курса на эскалацию украинского кризиса.

По словам Лаврова, при том контингенте, который Запад «взрастил» в Киеве, риск неконтролируемого развития ситуации остается высоким и здесь важно «не допустить катастрофы».

Ранее политолог Анатолий Гагарин, комментируя слова члена палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Адама Кинзингера о том, что Альянс сможет победить РФ за три дня, сообщил, что прямое столкновение НАТО и России продлится три часа. Эксперт уточнил, что подобный конфликт неизбежно будет ядерным и его продолжительность точно не будет исчисляться в днях.