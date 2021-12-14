Лавров заявил о необходимости предоставления гарантий о нерасширении НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости предоставления Москве гарантий безопасности о нерасширении НАТО на восток. Такое заявление он сделал в ходе беседы с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Упор был сделан на необходимости предоставления нашей стране гарантий безопасности в виде юридически оформленных обязательств о нерасширении НАТО на восток и непродвижении военной инфраструктуры блока к границам России, — говорится в документе.

Кроме того, Лавров заявил о безальтернативности минских договорённостей по ситуации в Донбассе. Глава российского внешнеполитического ведомства призвал ФРГ повлиять на Украину как страну — участницу «нормандского формата».

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании провели телефонные переговоры. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и Донбасса, расширение НАТО на восток и конференцию ООН по климату в Глазго. Отмечается, что в ответ на обеспокоенность британского премьера Путин подробно изложил «принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины».

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток. По его словам, Вашингтон проводит «политику открытых дверей», а у самого Альянса «должна быть такая опция».