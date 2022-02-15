Лавров заявил о недопустимости агрессивной риторики со стороны Вашингтона

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которых российский дипломат отметил недопустимость агрессивной риторики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского МИД. Во время беседы Лавров призвал Вашингтон и его союзников «к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принципе неделимости безопасности».

Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, — говорится в сообщении.

Сообщается, что российская сторона подчеркнула необходимость продолжения совместного сотрудничества, как об этом договорились Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре, состоявшемся 12 февраля, «в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности».

Ранее Лавров в ходе совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, посвящённой итогам переговоров, заявил, что организованная западными странами кампания о якобы готовящемся российском вторжении на Украину представляет собой информационный терроризм. Дипломат также отметил, что США и НАТО в своих документах позитивно ответили на те инициативы России, которые они давно отрицали. Министр подчеркнул, что Россия в ближайшее время доработает и передаст США и НАТО свой ответ на их предложения по гарантиям безопасности.