Глава МИД России Сергей Лавров заявил о недоговороспособности Запада. По словам политика, во всех частях мира задумываются о мерах по борьбе с его влиянием, передаёт ТАСС.

Несостоятельность и недоговороспособность наших западных коллег, которые в одночасье разорвали все свои ценности, на основе которых они убеждали весь остальной мир подключаться к процессам глобализации, очевидны любому непредвзятому наблюдателю, — заявил политик.

Глава МИД РФ также отметил, что санкции, выдвинутые против России незаконны. По его мнению, Запад пренебрегает всеми принципами глобализации.

Лавров подчеркнул, что Москва ни с кем не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины. По словам главы МИД РФ, они «застопорились», поскольку Киев не даёт ответа на «очередное предложение», которое передали украинским дипломатам.

Ранее Еврокомиссия направила странам ЕС письмо с утверждением, что оплата в рублях за газ нарушает санкции ЕС против РФ. Однако, как сообщает Reuters, европейские компании смогут подчиниться требованию президента России Владимира Путина по оплате газа РФ в рублёвом эквиваленте.