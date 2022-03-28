Лавров: Запад объявил России тотальную гибридную войну

США и их сателлиты объявили России тотальную гибридную войну, цель которой — подорвать внутриполитическую стабильность в РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, передаёт РИА Новости.

Нам объявлена прямым текстом тотальная гибридная война. Цель не скрывается — разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и в конечном итоге существенно ослабить Россию, — сказал министр.

Ранее министр иностранных дел РФ назвал иллюзиями попытки Запада сохранить мировое господство и однополярный мир. По мнению Лаврова, данные стремления западных лидеров вызывают серьёзное напряжение в международных отношениях других стран.

До этого глава российского внешнеполитического ведомства заявил в ходе пресс-конференции, что Россия готова к тому, что страны Запада выбрали путь русофобии на фоне событий на Украине. По его словам, Запад рассматривал Киев «как инструмент русофобской политики и сдерживания России» и украинской стороне было «дозволено всё», включая убийство мирных жителей на протяжении восьми лет, запрет русской речи, культуры и прочие действия, направленные против русских людей.