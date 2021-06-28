Лавров заявил о двуличной позиции США после женевского саммита

Заявления, которые поступают из Вашингтона после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, не соответствуют позиции, высказанной Штатами в ходе встречи. Об этом в своей статье для газеты «Коммерсант» написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что Путин и Байден договорились о запуске предметного диалога о стратегической стабильности — при важнейшей констатации недопустимости ядерной войны. Кроме того, итогом женевского саммита стало понимание целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности, работы посольств и не только.

Российский лидер на встрече в Женеве чётко обозначил, что по каждому из направлений результат возможен исключительно на паритетных началах. И возражений по этому поводу со стороны США на саммите не прозвучало.

Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо транслировать прежние установки: мол, мы Москве «указали, чётко предупредили, выдвинули требования». Причём все эти «предупреждения» стали сопровождаться угрозами: если Москва «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению, — написал Лавров.

Также он отметил, что после того, как состоялся саммит Путин — Байден, власти США заявили, что единственный путь к нормализации отношений между странами — изменение поведения Москвы. Этой позиции стал «с удовольствием подпевать» Евросоюз.

Также Лавров заметил, что тот факт, что Байден перед встречей с Путиным посетил саммиты G7 и НАТО, говорит о том, что «Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным».