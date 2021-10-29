Лавров заявил главе ВОЗ о важности одобрения российских вакцин от COVID-19

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом отметил важность включения российских вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для применения в чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел России напомнил, что РФ поддержала сохранение за ВОЗ основной руководящей и координирующей роли в области международного сотрудничества в области здравоохранения, укрепления её потенциала.

А также важность включения разработанных в России вакцин против COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации, — добавил Лавров на встрече с Гебрейесусом на полях саммита G-20 в Риме.

Ранее сообщалось, что ВОЗ может в ближайшее время зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин. По его словам, процедура вышла на финишную прямую.

Он пояснил, что регистрация препарата ВОЗ — это вопрос подачи документов и принятия организацией той процедуры, которая уже налажена в России.