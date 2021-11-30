Лавров заявил, что у границ России концентрируется техника НАТО

НАТО стягивает военную технику к российским рубежам. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, добавив, что при этом на Украине на линии соприкосновения в Донбассе появляется всё больше западных инструкторов, передаёт РИА Новости.

Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов, — цитируе т его агентство.

По словам министра, всё это создаёт прямую угрозу безопасности России. Он добавил, что если Запад «не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, её подзуживать», то Москве придётся принять необходимые меры для обеспечения безопасности страны.

Лавров также заявил, что Запад давно толкает другие государства на антироссийские действия. В качестве примера он привёл втягивание стран постсоветского пространства в НАТО.

Ранее сообщалось, что Москва не исключает, что подстрекаемый Западом Киев может сорваться на военную авантюру и создаст прямую угрозу России.