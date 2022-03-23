Лавров: США невыгодно быстрое завершение переговоров Москвы и Киева

Соединённым Штатам невыгодно быстрое завершение переговоров Москвы и Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время конференции в МГИМО. Дипломат предположил, что США планируют продержать Россию в состоянии боевых действий как можно дольше, параллельно осуществляя поставки оружия на Украину, пишет РИА Новости.

Трудно избавиться от впечатления, что Киев держат за руку американские коллеги. Если почитать политологов и наших, и западных — американцы просто исходят из того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро. Они рассчитывают продолжать накачивать Украину оружием, — заявил Лавров.

Дипломат подчеркнул, что представители западных стран выступают с провокационными заявлениями об отправке на Украину советских истребителей МиГ и американских ракетных комплексов Stinger, которые «являют собой колоссальную угрозу, потому что потом обязательно расползутся по всей Европе».

Однако Россия готова к этому, поскольку у неё «и здоровье есть, и опыт есть, и дух, и воля».

В ходе того же выступления Сергей Лавров заявил, что направление миротворцев НАТО на Украину может привести к прямому столкновению Вооружённых сил РФ и Альянса. Так он прокомментировал предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского о перебросе на Украину вооружённого миротворческого контингента НАТО. Качиньский назвал главной целью группы «несение гуманитарной помощи».