Лавров объяснил, кто виноват в блокировке зерна на Украине Глава МИД Лавров заявил, что проблемы с обеспечением рынков российским зерном создаёт Запад

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Никаких проблем с обеспечением мировых рынков зерном со стороны России не существует, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию. По его словам, есть проблема с экспортом российского зерна из-за логистических цепочек, пострадавших от санкций западных партнёров.

Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не попало под санкции, он стыдливо умалчивает, что под санкции попали суда, которые вывозят российское зерно. Их не принимают в иностранных портах и их не страхуют, — заявил Лавров.

Он добавил, что ответственной стороной также является Киев, который отказывается приступить к разминированию черноморских портов.

Проблема заключается прежде всего в отcутствии свободного выхода из украинских портов через минные поля, которые были установлены украинскими военнослужащими, — резюмировал Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет обвинений Запада в блокировании поставок зерна с Украины. Причиной блокады, по словам Пескова, стали принятые этими западными странами решения, которые должны быть отменены для избежания продовольственного кризиса.