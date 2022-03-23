Лавров заявил, что Польша хотела бы обосноваться на западе Украины

Польша хотела бы обосноваться на западной территории Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дипломат пояснил, что польские власти заявили о необходимости отправки миротворцев НАТО на Украину, пишет РИА Новости.

Плюс я не исключаю, что когда они говорят о миротворцах, наверное, имеются в виду их границы — запад Украины. Может, хотят миротворцев ввести, во Львове штаб-квартиру сделать, потом там остаться. У них такие мысли витали и не только мысли — такое было в прошлом, — заявил Лавров.

Под идеей Варшавы отправить на Украину миротворцев НАТО может скрываться мечта вернуть себе западные области Украины, особенно Львов, заявил ранее член Совфеда Сергей Цеков. Сенатор отметил, что отправка контингента зависит от решения Альянса, так как речь идёт не о польских вооружённых силах. Сенатор также не исключил гипотетического раздела Украины между Польшей, Венгрией и Румынией.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет оказание гуманитарной помощи. Немецкие власти выступили против этого предложения. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что военные НАТО не будут отправлены на Украину и это уже не раз озвучивалось.