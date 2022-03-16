Лавров заявил, что почти все страны ЕС «легли» под США

Практически все страны — члены Евросоюза «легли» под США. Исключение составляет только Франция, которая продолжает выступать за стратегическую автономию сообщества, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, ЕС готов принимать в любом виде миропорядок, который диктуется США. Только французский лидер Эммануэль Макрон всё еще напоминает членам сообщества о необходимости стратегической автономии Евросоюза.

Никто не позволит это сделать, и все остальные члены Евросоюза уже «легли» под американцев, как говорится, — отметил глава российского внешнеполитического ведомства,

Ранее Макрон подчеркнул, что Франция не находится в состоянии войны с Россией, но даёт ей отпор путём санкций, а также дипломатического и экономического давления вместе с союзниками. Он также призвал уважительно относиться к РФ и российскому народу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посетовала, что США подавляют инакомыслие во всех мировых институтах и пытаются подчинить их своим политическим интересам. По её словам, это касается в том числе и неполитических сфер, в частности спорта.