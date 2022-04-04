Лавров заявил, что переговоры делегаций из РФ и Украины продолжаются

Делегации России и Украины продолжают активный переговорный процесс по видеосвязи, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что встреча президентов России и Украины состоится не ранее того срока, когда будут достигнуты результаты на переговорах делегаций.

Контакты продолжаются в режиме видеоконференции. Делегации работают достаточно интенсивно, по крайней мере, с нашей стороны такая работа ведется, — заявил Лавров.

Глава дипведомства выразил надежду, что киевская делегация на переговорах с Москвой будет руководствоваться интересами своих граждан, а не «советчиков издалека», добавив, что Россия преследует цель воспользоваться всеми шансами для достижения договорённостей с Украиной.

Я очень надеюсь, что те, кто руководят делегацией Киева на упомянутых переговорах, все-таки начнут руководствоваться своими собственными национальными интересами, интересами своего народа и не будут слушать советчиков издалека, которым иногда даже только хочется посмотреть, как будет продолжаться здесь накапливаться кризисная ситуация, — сказал он.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский ранее заявил, что работа по содержанию договора между Москвой и Киевом о безъядерном и нейтральном статусе Украины будет возобновлена 4 апреля. Он добавил, что позиция РФ по Крыму и Донбассу остаётся неизменной.

Мединский отметил, что подход украинской стороны к данным вопросам стал более реалистичным, однако для вынесения на «встречу в верхах» договор пока не готов. По его словам, дипломатические и военные эксперты Украины сильно отстают в подтверждении по тексту проекта даже тех договорённостей, которые уже достигнуты на политическом уровне.

Сергей Лавров назвал существенным прогрессом подтверждение украинской делегацией необходимости обеспечения неядерного и внеблокового статуса страны, а также понимание вопросов статуса Крыма и Донбасса.

Накануне стало известно, что заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций по Украине назначено 5 апреля. Соответствующая информация приводится в программе работы СБ ООН.