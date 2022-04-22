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Лавров заявил, что Москва не потерпит ультиматумов по «Азовстали»

17:46, 22 апреля 2022
Лавров заявил, что Москва не потерпит ультиматумов по «Азовстали» Металлургический комбинат «Азовсталь» Мариуполь. Украина Фото: Victor/XinHua/Global Look Press
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Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что уничтожение украинских военных на заводе «Азовсталь» поставит точку в переговорах с РФ. Политик подчеркнул, что Москва не потерпит ультиматумов, передаёт ТАСС.

Никаких ультиматумов мы не терпим. Я не могу квалифицировать каким-либо образом заявления президента Зеленского, поскольку не уверен, что он понимает, о чём идёт речь, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что российско-украинский переговорный процесс продвигается медленно, фактически застопорился. По его словам, заявления из Киева наводят на мысль, что стране не нужны переговоры.

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