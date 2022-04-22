Лавров заявил, что Москва не потерпит ультиматумов по «Азовстали»

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Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал в отставке Вальдемар Скшипчак обвинил британского премьер-министра Бориса Джонсона в разглашении военной тайны. По его мнению, информация о том, что инструкторы Лондона уже обучают украинских солдат пользоваться оружием от НАТО, являлась конфиденциальной, передают «Известия».

Премьер-министр раскрывает военную тайну. Военная подготовка — дело армейское, в такой обстановке — секретное. Прежде чем говорить такие вещи, нужно подумать, — заявил генерал. По словам Скшипчака, такие высказывания Джонсона...