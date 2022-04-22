Лавров заявил, что Москва не потерпит ультиматумов по «Азовстали»

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что уничтожение украинских военных на заводе «Азовсталь» поставит точку в переговорах с РФ. Политик подчеркнул, что Москва не потерпит ультиматумов, передаёт ТАСС.
Никаких ультиматумов мы не терпим. Я не могу квалифицировать каким-либо образом заявления президента Зеленского, поскольку не уверен, что он понимает, о чём идёт речь, — сказал Лавров.
Ранее глава МИД РФ заявил, что российско-украинский переговорный процесс продвигается медленно, фактически застопорился. По его словам, заявления из Киева наводят на мысль, что стране не нужны переговоры.