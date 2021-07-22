Лавров оценил ситуацию с правами человека на Украине фразой «стыдно»

Стыдно, что Запад закрывает глаза на происходящее с правами человека в Прибалтике и на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы», трансляция которого идёт на странице «Единой России» во «ВКонтакте».

Это стыдно для стран, которые представляют великую европейскую цивилизацию, основанную на принципах уважения всего того, что человечество создает, и уважения тех самых прав человека, которые были изобретены на Западе, — отметил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что на Украине «просто выжигают информационное поле», закрывают ведущие телеканалы и запрещают литературу на русском языке.

Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года. РФ обвинила Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека. В своей жалобе Россия требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма. Также Москва попросила Киев перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке. Кроме того, в РФ считают необходимым снятие запрета на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

Ранее Лавров заявил, что Запад пытается сформировать вокруг России пояс нестабильности накануне сентябрьских выборов в Госдуму.