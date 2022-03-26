Лавров: Запад плевать хотел на суверенное равенство государств

Западным странам безразлично международное право и суверенитет других государств, заявил в интервью сербским СМИ министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что на Западе даже отменили сам термин «международное право», который предполагает уважение принципов устава ООН и принципа суверенного равенства государств.

В общем-то, наплевать хотели наши западные коллеги, извините меня за грубое выражение, на суверенное равенство государств и на международные права в том числе, — сказал Лавров.

Он отметил, что одна из задач западных стран — это сдерживать развитие России путём введения санкций. По его словам, именно поэтому Запад всегда будет находить повод для введения ограничительных мер против Москвы.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада объявили России «настоящую тотальную, гибридную войну». Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что термин «тотальная война», который часто использовался в период правления Адольфа Гитлер в Германии, сейчас произносят лидеры Европы. Лавров также добавил, что в цели ЕС входит разрушение и уничтожение не только российской экономики, но и страны в целом.