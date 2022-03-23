Лавров: Запад намерен создать новый миропорядок, используя Украину

Глава МИД России Сергей Лавров назвал реакцию западных стран на события на Украине попыткой создать новый миропорядок. По его словам, которые приводит ТАСС, Украина была выбрана инструментом подавления и сдерживания российской самостоятельности, для чего там насаждался и поощрялся неонацизм.

Лавров заявил , что десять лет назад западные страны начали требовать поддержания миропорядка, основанного на правилах, подменив этим призыв к выполнению норм международного права. При этом для каждого конкретного случая такие правила пишутся заново «в узком кругу западных стран» и призваны сдерживать любую страну, которая «мало-мальски самостоятельно ведёт себя на мировой арене».

То, что происходит сейчас в мире, конечно, это не только, да и не столько про Украину, это про попытки сформировать новый порядок, — пояснил глава МИД России.

Ранее Лавров назвал конечной целью Запада возрождение однополярного мира. По его словам, Запад в рамках своей политики намерен сдерживать любого возможного конкурента и следующей его целью после России в этом отношении может оказаться Китай. Он также не исключил, что политика сдерживания России и Китая может вестись параллельно.