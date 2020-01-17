https://static.news.ru/photo/718fbf8c-3933-11ea-9a1e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иран мог бы стать участником переговорного процесса по обсуждению урегулирования ситуации в Афганистане, однако этому препятствует «антииранская заряженность» США, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Соединённые Штаты являются одним из ключевых игроков в Афганистане. Недавно они возобновили переговоры с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ). Российская сторона приветствует этот шаг, но важно, подчеркнул и.о. министра, чтобы была достигнута договорённость, которая позволит начать диалог между всеми афганцами.

Мы стараемся помогать этому процессу, — отметил Лавров.

Он считает, что к обсуждению, в котором принимают участие США, РФ, Китай и Пакистан, мог бы подключиться Иран.

В принципе, это было бы возможно, но мешает этому антииранская заряженность США и нежелание Ирана в этой ситуации общаться с американцами и помогать им в том или ином вопросе, — отметил и.о. министра.

Лавров добавил, что необходимо деэскалировать отношения Вашингтона и Тегерана, однако для этого потребуется «государственная мудрость», передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, десятки мирных жителей были убиты и ранены вместе с 30 членами группировки «Талибан» в результате удара беспилотника в городе Герат.