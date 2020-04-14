Лавров высоко оценил работу ВОЗ по борьбе с пандемией

https://static.news.ru/photo/c14b4e02-7e3d-11ea-bb15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Данные о деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят об эффективной работе по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Я думаю, любой, кто ознакомится с хронологией действий, которые ВОЗ предпринимала, убедится, что организация действовала эффективно, — заявил Лавров в ходе онлайн-интервью для зарубежных и российских СМИ, сообщает ТАСС.

Глава МИД напомнил, что координирующая роль ВОЗ в борьбе с пандемией отражена в консенсусной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также в итоговой декларации экстренного саммита «Группы двадцати». Лавров подчеркнул, что США поддержали эту резолюцию.

В ВОЗ работает самое большое количество американцев на ключевых постах, которые, конечно же, являются специалистами, и конечно же, они принимают осознанные профессиональные решения, — заявил Лавров.

Он призвал не политизировать тему коронавирусной инфекции. Министр напомнил про обвинения, которые выдвигаются в адрес той или иной страны. Лавров считает, что необходимо концентрироваться на шагах по противодействию пандемии и минимизации ущерба, в том числе для здоровья и жизни людей. Ошибки этой кампании можно будет анализировать потом, подчеркнул министр.

NEWS.ru писал, что 30 марта Лавров обсудил ситуацию с коронавирусом с госсекретарём США Майклом Помпео.

Всего в мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, более 119 тысяч умерли, более 450 тысяч выздоровели.

В России зафиксировано 21 102 случая коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), 1470 выздоровели. Умерли 148 человек. В Москве 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.