Лавров высказался о заявлении США по Карабахскому соглашению

https://static.news.ru/photo/5d74feae-28c0-11eb-b2eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление Госдепа США о необходимости информировать Вашингтон и Париж о соглашении по Нагорному Карабаху.

Глава ведомства назвал это странным, учитывая, что подробности сообщались по дипломатическим каналам.

Честно говоря, я считаю, что подобные заявления либо отражают недостаточную информированность тех, кто их выпускает, либо просто являются результатом недоразумений, — сказал Лавров журналистам.

Он пояснил, что США были проинформированы о нюансах соглашения по Карабаху на уровне заместителя госсекретаря, поскольку сам госсекретарь Майк Помпео находился в зарубежной поездке. Лавров добавил, что Россия с самого начала тесно работала с США как с сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что США, а также Франция интересуются у России деталями соглашения, регламентирующего прекращение огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. В частности, они хотят понять, в чём заключается роль Турции.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна.