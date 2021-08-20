Лавров высказался о перспективах признания Россией «Талибана»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможность признания в Афганистане власти «Талибана» (запрещён в России), сообщает РИА Новости.

Есть реальность, которая на земле и которую все признают. Всё остальное зависит от того, насколько талибы будут действовать в соответствии со своими заявлениями, заверениями и обещаниями, — заявил министр на пресс-конференции по итогам встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Ранее Лавров сообщил, что афганское правительство не хотело выполнять договорённости с «Талибаном» и не стремилось к диалогу с ним. Он добавил, что когда политики не могут эффективно работать, то повышается риск искушения к военному решению вопроса.

Тему Афганистана российский министр также обсуждал со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Министр призвал ключевые национальные силы в короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране.

«Талибан» полностью контролирует Афганистан с 15 августа. Это произошло после взятия Кабула. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил, что в стране были окончены боевые действия. Президент Гани сбежал из Афганистана в Объединённые Арабские Эмираты. Он записал видеообращение и заявил, что его вынудили покинуть Кабул.