Лавров выразил надежду на скорое признание сертификатов вакцинации в ЕС

Министерство здравоохранения России при поддержке МИД РФ ведёт предметный разговор с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов вакцинации. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил надежду, что в ближайшее время стороны достигнут договорённости. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров рассчитывает, что со стороны ЕС прекратятся затягивания по этому вопросу. По его словам, в настоящее время решаются отдельные технические и правовые моменты, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных и технологическую совместимость процедур.

Мы, ещё раз подчеркну, готовы и будем продолжать прагматичный, профессиональный диалог, — сказал Лавров на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия продолжает рассматривать инициативу России о запуске консультаций по взаимному признанию сертификатов вакцинации. Дипломат подчеркнул, что в данном вопросе, который Берлин увязывает с лицензированием и применением российских препаратов в рамках ЕС, не должно быть недобросовестной конкуренции, продиктованной интересами западных фармакологических компаний.