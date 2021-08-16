Лавров выразил надежду на скорое признание сертификатов вакцинации в ЕС
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:58, 17 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министерство здравоохранения России при поддержке МИД РФ ведёт предметный разговор с Евросоюзом о взаимном признании сертификатов вакцинации. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил надежду, что в ближайшее время стороны достигнут договорённости. Об этом сообщает РИА Новости.
Лавров рассчитывает, что со стороны ЕС прекратятся затягивания по этому вопросу. По его словам, в настоящее время решаются отдельные технические и правовые моменты, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных и технологическую совместимость процедур.
Мы, ещё раз подчеркну, готовы и будем продолжать прагматичный, профессиональный диалог, — сказал Лавров на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).
Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия продолжает рассматривать инициативу России о запуске консультаций по взаимному признанию сертификатов вакцинации. Дипломат подчеркнул, что в данном вопросе, который Берлин увязывает с лицензированием и применением российских препаратов в рамках ЕС, не должно быть недобросовестной конкуренции, продиктованной интересами западных фармакологических компаний.