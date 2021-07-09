Лавров встретится со спецпредставителем США по вопросам климата

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретится в Москве со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводит ТАСС.

Захарова отметила , что встреча пройдёт в рамках рабочего визита Керри в Москву. Также с 13 по 14 июля Лавров примет участие в заседании СМИД ШОС, а 15–16 июля глава МИД России посетит Ташкент.

Имеется в виду предметно обсудить вопросы климатической повестки дня в контексте подготовки предстоящей осенью текущего года 26-й сессии конференции сторон рамочной Конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата и с учётом текущего председательства Российской Федерации в Арктическом совете, — рассказала Захарова.

1 июля Лавров и Керри провели телефонный разговор. Стороны обсудили сотрудничество двух стран в области климата. Лавров и Керри высказались за необходимость налаживания контактов для реализации целей Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Они договорились продолжать интенсивные контакты по этому вопросу.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Москва имеют возможность сотрудничать в таких сферах, как нераспространение ядерного оружия и борьба с изменением климата. По его словам, отношения двух стран должны быть стабильными и предсказуемыми.