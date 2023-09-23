Лавров встречается с главами МИД Турции и Ирана на полях Генассамблеи ООН Главы МИД РФ, Ирана и Турции проводят встречу в астанинском формате на полях ГА ООН

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Главы МИД РФ, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан и Хакан Фидан проводят встречу в астанинском формате на полях мероприятий по линии 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает РИА Новости. До встречи Лавров и Абдоллахиан кратко переговорили сглазу на глаз.

Переговоры без СМИ начались после совместного фотографирования трех министров. К ним позже присоединился спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен. В этот же день Лавров и Абдоллахиан должны провести отдельную встречу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН отметился своим чувством юмора: на одной из встреч он пошутил о якобы «страданиях России из-за изоляции Запада». При этом рабочий график министра в рамках недели высокого уровня напоминает дипломатический марафон, а в переговорную РФ, как отмечают очевидцы, выстраиваются очереди, насколько Лавров востребован.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 22 сентября обсудили некоторые аспекты, связанные с конфликтом на Украине. Также в рамках общения стороны коснулись проблем, связанных со страной пребывания штаб-квартиры ООН. Россия прежде неоднократно жаловалась на то, что ее дипломатам, направляющимся на работу в ООН, американская сторона не выдает визы.