Лавров усомнился в выполнении гуманитарных обязательств со стороны Украины

Россия не имеет оснований рассчитывать на выполнение Украиной обязательств по международному гуманитарному праву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. По словам министра, Россия и Международный комитет Красного Креста тем не менее условились продолжать совместную работу, в том числе по линии министерства обороны, передаёт ТАСС.

У нас, к сожалению, нет особых оснований полагаться на добросовестное выполнение украинскими властями своих обязательств по международному гуманитарному праву, — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не политизирует гуманитарные вопросы и заинтересована в том, чтобы оказывать гуманитарную помощь мирным гражданам и способствовать их эвакуации. В то же время, по его словам, западные коллеги делают обратное и придают гуманитарным вопросам антироссийский характер, свидетельством чего стало недавнее голосование ООН по гуманитарной резолюции, которую представила Россия.

Совет Безопасности ООН не принял проект гуманитарной резолюции России с призывом прекращения огня на Украине, достигнутому путём переговоров. Все члены Совбеза, кроме России и Китая, воздержались от голосования. Западные представители организации, включая постпредов Великобритании и США, накануне рассмотрения резолюции дали понять, что не будут поддерживать российский проект, так как в нём нет обвинения Москвы в создании гуманитарного кризиса на Украине.