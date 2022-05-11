Лавров упрекнул генсека ООН за упущенный шанс уладить конфликт на Украине

Антониу Гутерриш / Фото Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Генсек ООН Антониу Гутерриш не воспользовался возможностью добиться урегулирования конфликта на Украине политическим путём. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передаёт РИА Новости.

К моему огромному сожалению, секретариат этой организации, включая её генерального секретаря, упустил возможность добиться политического урегулирования, — рассказал дипломат журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди.

Лавров пояснил, что в ООН в течение семи лет игнорировали саботаж киевскими властями резолюции Совета Безопасности, утвердившей минские договорённости об урегулировании на востоке Украины.

Ранее российский министр иностранных дел назвал причину продовольственной проблемы в мире. По словам Лаврова, ею стали антироссийские санкции, введённые западными странами. Действия же России никоим образом не влияли и не могут влиять на продовольственную проблему в мире, добавил он.