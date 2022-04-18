Лавров: украинцы должны сами решить, как жить дальше

Россия не собирается менять режим на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию India Today. По его словам, украинцы сами должны решить, как жить дальше.

Мы не собираемся менять режим на Украине, мы говорили об этом многократно. Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора, — сказал он.

В марте посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что вопрос смены режима на Украине даже не поднимался на переговорах российской и украинской делегаций. По его словам, у РФ нет такой задачи, поскольку будущее надлежит определять народу.

Президент России Владимир Путин назвал одной из главных целей спецоперации на Украине помощь жителям Донбасса. Он также указал, что операция России на Украине «является правильным шагом, другого выбора у Москвы не было»,

В настоящее время Россия проводит военную операцию на территории Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».