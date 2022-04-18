Лавров: у России не было выбора, кроме как признать ДНР и ЛНР

У России не было иного выхода, кроме признания ДНР и ЛНР после того, как украинская сторона усилила массированные обстрелы территорий республик, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию India Today. Он отметил, что Украина превратилась в «плацдарм для НАТО».

Украинская армия значительно усилила обстрелы ДНР и ЛНР в нарушение всех режимов прекращения огня, у нас не было выбора, кроме как признать их, подписать договор о взаимопомощи в ответ на их просьбу и направить свои военные силы как часть военной операции с целью защиты жизней, — сказал министр.

Лавров также заявил о том, что Запад намеренно воспользовался президентом Украины Владимиром Зеленским против России, чтобы пойти наперекор Минским соглашениям. Он подчеркнул, что всерьёз воспринимать заявления главы украинского государства не стоит, потому что он постоянно меняет свою точку зрения.

Президент Украины ранее заявил, что по-прежнему рассчитывает на мирные переговоры с Россией, но предложил исключить из стран-гарантов Индию и Китай.

В свою очередь Лавров рассказал о том, что Москва предложила Киеву включить в этот список Белоруссию. Он отметил, что сейчас список согласовывается, поскольку Украина хотела бы видеть в качестве гарантов безопасности все прилегающие к ней страны.