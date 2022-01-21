Лавров: США признали, что Россия размещает вооружение на своей территории

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен признал, что Россия размещает вооружение на своей территории. Политики встретились на переговорах в Женеве 21 января. Переговоры транслировались в эфире телеканала «Россия 24».

США на переговорах в Женеве признали, что Россия размещает вооружения на своей собственной территории, — сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, бумаги, которые подготовил Госдепартамент к встрече в Женеве, «читать невозможно» и реакция РФ на них уже последовала. Он также отметил, что США вновь заявили о праве стран свободно вступать в альянсы и военные союзы. На это с российской стороны последовал ответ о необходимости избегать шагов, которые укрепляют безопасность одного государства в ущерб другому.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил на встрече в Женеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном текущую ситуацию на Украине. По его словам, Россия никогда устами своих официальных представителей не угрожала Украине. Министр в очередной раз подчеркнул, что РФ не собирается нападать на соседнее государство.