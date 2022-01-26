Лавров: США подталкивают Украину к прямым провокациям против России

США подталкивают Украину к прямым провокациям против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, сейчас на международной арене происходят глубокие непозитивные изменения.

В последнее время США и их европейские союзники, основательно подзабывшие культуру дипломатии, удваивают усилия по сдерживанию нашей страны, — сказал Лавров, выступая в Госдуме.

Он отметил, что США пытаются «наказать» Россию и Китай санкциями и провокациями спецслужб. Вашингтон и его союзники навязывают собственное видение устройства международной жизни, присваивая себе право разрабатывать правила в самых разных областях.

Лавров также выразил надежду, что на этой неделе Москва получит ответ от Вашингтона и НАТО на российские предложения по безопасности. По его словам, если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент РФ, предпримет необходимые ответные меры.

Ранее российская сторона проинформировала Вашингтон о серьёзных последствиях в случае «военного освоения Соединёнными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины». Этого можно избежать, если Белый дом «позитивно отреагирует» на предложения Москвы по гарантиям безопасности, подчеркнули в МИД РФ.