Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом из-за отказа в диалоге с ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба превзошёл искусство пропаганды одного из сподвижников Адольфа Гитлера в нацистской Германии Йозефа Геббельса. Подобным образом он прокомментировал слова украинского министра о том, что Киев не будет вести прямой диалог с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР.

Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом Безопасности ООН и записано чёрным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одёрнет, — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Он также напомнил о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его министры публично заявляют, что они не будут выполнять Минские соглашения.

Переговоры Лаврова и Трасс прошли в Москве 10 февраля. Глава МИД РФ заявил Трасс о необходимости конкретной реакции Запада по вопросам гарантий безопасности. Он отметил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу недопустимости расширения Североатлантического альянса.

Лавров сказал, что отношения России и Великобритании оставляют желать лучшего, но это, по его словам, происходит не по вине Москвы. Резюмируя беседу с Трасс, министр разочаровался тем, что разговор получается «немого с глухим».

В свою очередь Трасс сказала, что Россия не должна мешать Украине определять её будущее. Она отметила, что концентрация военной силы России на границе с Украиной является «угрозой». В связи с этим дипломат призвала Москву выбрать дипломатический путь сотрудничества для обеспечения европейской безопасности.