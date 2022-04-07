Лавров сообщил об отмене формата карабахских переговоров в рамках ОБСЕ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на брифинге со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, что формат карабахских переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ отменён. По его словам, Франция и США поступили безответственно, выйдя из договора, а Россия по-прежнему настаивает на выполнении договорённостей в трёхстороннем формате, которые заключены между лидерами Армении, Азербайджана и России.

Наши французский и американский партнёры <...> в русофобском угаре, в стремлении отменить всё и вся, что касается РФ, заявили, что не будут с нами общаться в этом формате, — заявил Лавров.

Во вступительном слове Лавров п ообещал , что Москва продолжит помогать Армении в укреплении обороноспособности и охране границ страны. Россия также готова реализовать новые проекты и создавать новые рабочие места как основной торгово-экономический партнёр и иностранный инвестор Армении.

Он также отметил, что Россия надеется на скорейшее начало работы комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и готова способствовать мирным переговорам двух стран. РФ также продолжит обеспечивать выполнение трёхсторонних договоренностей, включая деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе. Глава МИД Армении, в свою очередь, заявил, что деятельность миротворцев России обеспечит стабильность в регионе.