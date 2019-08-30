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Российско-турецкие договорённости по сирийской провинции Идлиб сохраняются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган согласовали конкретные шаги, которые позволят выполнить все обязательства, передаёт телеканал « Россия 1 ».

Ранее News.ru писал, что экс-лидер «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) Салех аль-Хамви рассказал о шести предложениях Анкары, которые президент Турции продвигает в диалоге с Москвой для решения проблем сирийского Идлиба. По его словам, информация «верна на 100%».