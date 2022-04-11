Лавров рассказал о целях спецоперации российских военных на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что спецоперация российских военных на Украине призвана покoнчить с курсом США на доминирование в мире, передаёт РИА Новости. Ранее в Кремле заявляли, что одна из главных целей специальной операции — спасение ЛНР и ДНР и восстановление государственности республик в границах 2014 года.

Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене, — приводит его слова агентство.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля в ходе обращения к гражданам страны заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Ранее Лавров заявил, что лживая провокация в Буче направлена на то, чтобы сорвать переговоры Москвы и Киева, последний раунд которых прошёл в Стамбуле. Он подчеркнул, что истерика у Запада началась именно в тот момент, когда «забрезжил свет» и Украина впервые захотела обсудить мирные положения, а также гарантии безопасности в письменном виде.