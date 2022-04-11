Лавров заявил об изменении правил игры из-за слов Борреля об Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил высказывание Борреля о том, ситуацию на Украине необходимо решить военным путём. В эфире телеканала «Россия 24» глава внешнеполитического ведомства назвал данное утверждение «из ряда вон выходящим». Министр посчитал, что слова его коллеги «существенно меняют правила игры». Дипломат нашёл три возможные причины, почему Боррель позволил себе такое высказывание. Первая — это личная обида на Россию, вторая — представитель европейской дипломатии оговорился, третья — Боррель «ляпнул, что ему никто не поручал».

Когда глава дипломатии, как в данном случае Боррель, произносит, что конкретный конфликт может быть решён исключительно военным путём, значит, у него либо накопилось что-то личное, либо он оговорился, либо ляпнул, что ему никто не поручал. Но это из ряда вон выходящее, конечно, заявление, — сказал Лавров.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что руководство стран Евросоюза считает, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём, и планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции.

Боррель поставил своей целью добиться военного решения конфликта на Украине. В Twitter он написал, что поражён упорством и гостеприимностью президента Украины, и сообщил о намерении положить конец всему происходящему «на поле боя». Отмечается, что это первый прецедент в истории Евросоюза: подобных заявлений не делалось ни по ситуации в Югославии, ни в Ираке, ни в Афганистане.