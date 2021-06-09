Лавров сказал, что Запад не готов к честному диалогу с Россией

https://static.news.ru/photo/a622d9c0-c8f5-11eb-85aa-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время Запад не готов к честному диалогу с Россией. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Запад предпочитает действовать в духе highly likely. И это подрывает доверие к самой идее регулирования разногласий при помощи диалога.

Министр отметил, что Москва будет и дальше способствовать продолжению мирных перемен в направлении полицентричности, которая основана на коллективном лидерстве ведущих стран.

Но мы всё-таки реалисты и не можем игнорировать упорное нежелание наших западных коллег, я бы даже сказал агрессивное нежелание, признавать эту объективную действительность как она есть, не можем игнорировать стремление коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это ни стоило, — сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что Запад отказывается от честного разговора по мораторию на развёртывание РСМД в Европе. Россия же, в свою очередь, заинтересована в прагматичных отношениях.

Ранее Сергей Лавров в ходе беседы с коллегами из Франции и Германии заявил, что попытки Киева провести ревизию Минских соглашений неприемлемы. Также российский министр заявил о недопустимости дискриминации русскоязычных граждан Украины и курса на насильственную украинизацию нацменьшинств, а также потакания неонацистам.