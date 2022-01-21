Лавров захотел публично озвучить ответ США по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, по мнению российской стороны, было бы правильным предать гласности ответ Соединённых Штатов на предложения по гарантиям безопасности, передаёт РИА Новости. Глава ведомства добавил, что будет просить об этом госсекретаря США Энтони Блинкена. Сам ответ в письменном виде, по словам Лаврова, будет предоставлен на следующей неделе.

Я считаю, что было бы правильно этот ответ предать гласности. И буду просить Энтони Блинкена, чтобы они не возражали, — отметил глава МИД РФ.

Ранее Лавров сообщил, что Блинкен на встрече с ним в Женеве обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Министр назвал консультации «полезными и откровенными», но подчеркнул, что данная встреча была промежуточной. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, после получения письменных ответов на предложения России планируется новый контакт с США на уровне глав дипведомств.

Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве продлилась полтора часа. Дипломаты сказали несколько вступительных слов, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.

Основной темой консультаций стали росcийские предложения по гарантиям безопасности. Ранее Блинкен заявил, что не везёт на встречу письменный ответ США на росcийские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможноcти для диалога.