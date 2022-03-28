Лавров: санкции Запада против РФ никогда не прекращались

Санкции Запада против Москвы никогда не прекращались, заявил в интервью сербским СМИ глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, целью ограничительных мер является прежде всего геополитическое сдерживание России. Рестрикции вводились и в советское время, подчеркнул министр.

Просто напомню, что санкции против России никогда не прекращались. <...> Я думаю, всегда будет найден повод [для санкций], — сказал Лавров.

Он также отметил, что у России есть «огромное количество партнёров», о её изоляции речи не идёт. В их число министр включил страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Азии, Африки и Латинской Америки.

Кроме того, по словам Лаврова, Россия поддерживает добрые отношения с подавляющим большинством организаций, созданных развивающимися странами, среди которых Африканский союз, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее Лавров назвал отношения России и Китая лучшими за всю историю их существования. Он добавил, что Россия также развивает «особое привилегированное партнёрство» с Индией и активно взаимодействует с такими организациями, как ШОС и АСЕАН.