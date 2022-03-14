Лавров: с территории Украины не должно исходить никаких угроз для России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не допустит возникновения угроз в свой адрес на Украине. Об этом министр сообщил на встрече в Москве с главой МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Лавров также отметил, что Россия будет продолжать уделять внимание формированию гуманитарных коридоров и доставке гумпомощи на Украину.

С территории Украины не должно исходить никаких угроз для России, — сказал Лавров.

Министры в ходе встречи также обсудили заинтересованность стран в продвижении кооперации на мировом энергетическом рынке и согласовали меры для поддержания товарооборота. Лавров оценил желание катарских властей способствовать урегулированию ситуации на Украине.

Согласовали дополнительные шаги, которые будем предпринимать и для поддержания положительной динамики товарооборота, для развития инвестиционного сотрудничества в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты президентом России и эмиром Катара, — добавил Лавров.

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл в Москву на переговоры с министром иностранных дел РФ 14 марта. Сообщается, что в повестку встречи вошла не только ситуация на Украине, но и условия иранской ядерной сделки.

Министр иностранных дела Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 15 марта прибудет в Москву для обсуждения вопросов двухстороннего сотрудничества, а также статуса переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).