Стало известно, когда Россия направит США ответ по гарантиям безопасности

Россия 17 февраля направит США ответ по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. По его словам, этот текст будет опубликован. Ранее сообщалось, что ответ российского МИД по гарантиям безопасности находится на финальной стадии подготовки.

Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше. По крайней мере мы сегодня направим это письмо американской стороне, — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что США и НАТО в своих документах позитивно ответили на те инициативы России, которые они давно отрицали. Он отметил, что по итогам проведённых переговоров есть вероятность выработки «неплохого» пакетного результата.

17 декабря 2021 года МИД России направил США и НАТО проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности. Москва выдвинула три основных требования: отказаться от расширения Альянса на восток, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре Блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.

26 января США и НАТО предоставили ответ, который по их просьбе не был официально нигде опубликован. Как отметил российский президент Владимир Путин, в ответе Запад проигнорировал озабоченности России по ключевым вопросам.