Лавров выразил убеждение в доверии Еревана российским миротворцам

Глава МИД РФ Сергей Лавров на совместном брифинге по итогам встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном выразил убеждение в доверии Еревана российскому миротворческому контингенту. По мнению министра, редко звучащие призывы к ответственности российской стороны не отражают реального отношения к роли миротворцев РФ в Карабахе.

Мы убеждены, что Армения доверяет российскому миротворческому контингенту, а звучащие иногда призывы к ответственности российской стороны и служебному расследованию не отражают реального отношения к огромной роли миротворцев РФ в Карабахе, — сказал Лавров.

Российские миротворцы продолжат свою деятельность в Карабахе в строгом соответствии с мандатом, заверил он.

Небольшие инциденты случаются, и мы разбираемся в них по линии военных. Есть вещи, которые требуют прояснения, — резюмировал он.

Лавров пообещал, что РФ продолжит обеспечивать выполнение трёхсторонних договорённостей, включая деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе. Глава МИД Армении, в свою очередь, заявил, что деятельность миротворцев России обеспечит стабильность в регионе.

Также Лавров сообщил, что формат карабахских переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ отменён. По его словам, Франция и США поступили безответственно, выйдя из договора, а Россия по-прежнему настаивает на выполнении договорённостей в трёхстороннем формате, которые заключены между лидерами Армении, Азербайджана и России.

Армения ранее обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. Отмечается, что Ереван ответил на переданные азербайджанской стороной предложения по нормализации отношений.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.